Zaniolo | Milan Abbandona | Bournemouth L’Unica Scelta per l’Attaccante

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA – Illa corsa a Nicolò. Il club rossonero aveva dato al club giallorosso ventiquattro ore di tempo per decidere se presentare un’offerta ufficiale: scaduto il conto alla rovescia, Massara ha comunicato a Pinto che ilsi è ritirato dalla corsa al giovane talento. Unache ha lasciatoin una situazione di stallo, con una sola strada aperta: il, che ha presentato un’offerta di 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla rivendita. Una soluzione che non ha entusiasmato, che aveva sperato di poter vestire la maglia del. Ma ora, con la chiusura del mercato che si avvicina, sembra che il giocatore non abbia altrache accettare l’offerta del ...

LA SITUAZIONE - Allo stato attuale ilnon può garantire alla Roma un'acquisizione a titolo definitivo di Nicolòed è ormai fuori dalla corsa, salvo clamorosi ripensamenti . Gli agenti ...... visto chevoleva ilo comunque una big. Le Cherries oggi sono in lotta per la salvezza occupando il 18° posto (17 punti).

Il Milan non rilancia per Zaniolo: fuori dalla corsa a queste condizioni GianlucaDiMarzio.com

Sky - La Roma chiede al Milan di pareggiare l'offerta del Bournemouth per Zaniolo, i rossoneri non... Milan News

Milan, il fattore Z decisivo per rilanciarsi: Zaniolo e Ziyech gli obiettivi La Gazzetta dello Sport

Sky - Roma, il Milan rinuncia a Zaniolo: impossibile pareggiare l'offerta del Bournemouth. L'Inter... Fcinternews.it

Il Milan si ritira dalla corsa per Nicolò Zaniolo. Dopo l'offerta da 30 milioni più bonus presentata dal Bournemouth e scadute le 24 ore di tempo chieste per capire l'eventuale fattibilità ...Il club rossonero non è più sulle tracce del giocatore azzurro: non può pareggiare l'offerta della Premier League ...