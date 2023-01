Zaniolo | c' è l' offerta ufficiale del Bournemouth | ecco i dettagli

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA - A cinque giorni dalla chiusura del mercato,arrivare la prima veraper Nicolò. Non dal Milan, che sta ancora temporeggiando e non vorrebbe andare oltre i ...

... proposti 30 milioni alla Roma e bonus sulla futura rivendita Come riportato da Gianluca Di Marzio in questo momento su Sky Sport, il Bournemouth ha fatto un'per Nicolòalla Roma: 30 ...Novità sul futuro di. La Roma ha ricevuto un'ufficiale dall'Inghilterra: il Bournemouth ha infatti messo sul piatto 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Sul giocatore giallorosso c'...

Zaniolo all’angolo: l’offerta del Milan non c’è Corriere dello Sport

Il CorSport frena su Zaniolo: "Tutto fermo. L'offerta non c'è" Milan News

Roma, il Bournemouth su Zaniolo: formulata un'offerta ufficiale da 30 milioni più bonus ilmessaggero.it

Zaniolo, ambigua offerta del Newcastle: la decisione della Roma La Lazio Siamo Noi

Il Bournemouth piomba su Nicolò Zaniolo con un’offerta ufficiale inviata alla Roma. L’intera operazione si aggira sui 35 milioni così ripartiti: 30 di parte fissa a cui aggiungere alcuni bonus e un 10 ...Novità sul futuro di Zaniolo. La Roma ha ricevuto un'offerta ufficiale dall'Inghilterra: il Bournemouth ha infatti messo sul piatto 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Sul ...