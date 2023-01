WWE | Secondo i ratings | Sami Zayn è l’uomo giusto per affrontare Roman Reigns

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il viaggio diper diventare un membro ufficiale della Bloodline è stato lungo e ricco di colpi di scena. Ultimo, questa settimana, a RAW Is XXX,ha subito un processo presso la Tribal Court. Jey Uso, il più dubbioso riguardo l’onestà del canadese, ha testimoniato in suo favore, ed è riuscito a salvare l’Honorary Uce dalla condanna. Ora i fan credono nella possibilità di vederenel main event di WrestleMania. In assenza di The Rock,sembra essere destinato adCody Rhodes allo Showcase of Immortals. Tuttavia, ora cheè forse l’attrazione principale degli show, la WWE potrebbe cambiare questi piani, in modo simile alla storyline di Kofimania a WrestleMania 35. A Wrestling Observer Radio, Dave ...

Wrestle Zone, quella finestra di febbraio ora sembra improbabile e con2K 23 pianificato per marzo, i fan di AEW potrebbero aspettare più a lungo per il gioco di debutto dell'azienda . Il ...Il franchisedi 2K è tornato in auge lo scorso anno, con2K22 che ha riscosso un successo di critica e commerciale di gran lunga superiore a quello ... e dopo le recenti notiziecui il ...

La WWE ha modificato all'ultimo secondo un segmento di Raw 30 World Wrestling

Roman Reigns vs Steve Austin Clamorosa ipotesi in WWE The Shield Of Wrestling

Enorme aggiornamento su se The Rock sarà alla Royal Rumble e ... Asiatica Film Mediale

Bray Wyatt: la WWE lo considera il top face di SmackDown The Shield Of Wrestling

Secondo quanto riferito, la WWE è interessata a riportare in vita ... Asiatica Film Mediale

Dopo l'infortunio che l'aveva tenuta a casa nel maggio 2022, la giovane wrestler di NXT annuncia ancora una volta di essersi fatta male, questa volta in modo molto più grave ...Bray Wyatt è sempre più amato dai dirigenti della WWE, che lo considerano come il miglior face del roster di Friday Night SmackDown.