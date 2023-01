Wolff e l' effetto suolo | ' Sottostimati certi aspetti | peccato non avere Newey'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nella sua carriera di attestati di stima Adrianne ha avuti tantissimi, e l'ultimo in ordine cronologico è arrivato da un concorrente diretto come Toto. Il team principal della Mercedes ...

...da un concorrente diretto come Toto. Il team principal della Mercedes ha infatti sottolineato l'importanza di avere un ingegnere che, come Newey, abbia già lavorato su vetture adsuolo.... 'È stato senza dubbio un fattore per la Red Bull avere un tecnico che avesse già operato in F1 ai tempi dell'suolo - ha dichiarato- senza dubbio noi come team abbiamo sottostimato ...

Il team principal della Mercedes ha sottolineato come, in vista del nuovo regolamento, al suo team sia mancato un ingegnere come Newey che già aveva lavorato con le vetture ad effetto suolo all'inizio ...Il team principal della Mercedes aspetta i test del Bahrain per avere il verdetto definitivo sulla risoluzione dei problemi che hanno attanagliato la W13 nel corso del 2022 ...