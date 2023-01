Weekend a Roma | cosa fare sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 | tutti gli eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un nuovoè in arrivo sulla città di. Il tempo vedrà temperature rigide ma con il sole, quindi il clima ideale per organizzare una perfetta giornata invernale all’interno della Capitale e i suoi territori provinciali. In questo fine settimana, la Città sarà piena di mostre da visitare. Iniziano, oltretutto, anche i primilegati alla ricorrenza colorata del Carnevale.neldel 28 e 29? Ci sono poi tantidi teatro, con omaggi a personaggi che occupano un posto speciale nel cuore dini e non solo. Poi troveremo spettacoli di musica, escursioni e, perché no, una gita fuori porta sulla neve, oggi presente ai Castellini. Situata in una ...