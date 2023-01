Weapons | il nuovo horror di Zach Cregger | regista di Barbarian

(Di giovedì 26 gennaio 2023)sarà ildiretto da, noto per aver realizzato, disponibile su Disney+. Ilprogetto sarà prodotto da New Line Cinema. La produzione del film, che si avvia a pieno ritmo verso l’uscita nelle sale, è prevista per la fine dell’anno. L’imminentesarà prodotto dainsieme a: Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo e J.D. Lifshitz e Raphael Margules della BoulderLight Pictures. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting: “I dettagli sulla trama disono stati tenuti nascosti, ma viene descritto come un’epopeacon più storie collegate tra loro, che si inserisce nel filone di Magnolia, il ...

Dopo il successo di Barbarian, Zach Cregger stringe un ricco accordo con New Line per il suofilm,: ecco i primi ...The Hollywood Reporter riporta che nei giorni scorsi si è svolta una breve ma intesa 'guerra delle offerte' tra diversi studios per ottenere i diritti difilm di Zach Cregger , regista di Barbarian . A spuntarla è stata la New Line (parte di Warner Bros. Discovery), che ha firmato quello che, secondo le fonti, è un accordo a 8 cifre per ...

Weapons: New Line si aggiudica i diritti del nuovo film del regista di ... BadTaste.it TV

L.A. GUNS – In arrivo ad aprile il nuovo album 'Black Diamonds' Loud and Proud

Marvel Comics: Ghost Rider e Wolverine si uniranno per diventare armi di vendetta NerdPool

Warzone - Con la Season 2 di Warzone 2.0 imponenti novità per l ... Powned.it

Sabaton, presentano “Heroes Of The Great War” · Metal Hammer Italia Metal Hammer Italia

New Line si è aggiudicata i diritti di Weapons, nuovo film del regista di Barbarian, con un accordo a otto cifre ...