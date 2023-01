Wanda Nara scappa a Dubai con un calciatore sposato | la reazione di Icardi

Tra i tanti anche quello del giornalista spagnolo Jordi Martin (che recentemente ha svelato alcuni scottanti retroscena sue Mauro Icardi) che ha scritto: " Spero mi inviterete al vostro ...Così Mauro Icardi. La guerra tra il calciatore argentino econtinua a fare rumore e accende le pagine di gossip. L'ultimo retroscena dell'infinita saga arriva dalla Spagna, dal giornalista spagnolo Jordi Martin, che ha rivelato con chi la showgirl ...

Bufera Wanda Nara: “Ha tradito Icardi con un ex Inter”. La furiosa replica di Mauro, sui social volano insulti! Corriere dello Sport

Tradimento Wanda con Keita Balde Icardi: “Ho solo avvisato una povera cornuta che…” fcinter1908

La risposta di Keita e moglie: “Icardi e Wanda sono davvero stupidi. Non vogliamo che…” fcinter1908

Wanda Nara e Keita Balde: Icardi furioso sui social Tuttosport

Processo Brozovic-Wanda-Icardi: Perisic a Milano per testimoniare. Maurito diserta l'aula La Gazzetta dello Sport

Mauro Icardi fuori controllo sui social, dà della “povera cornuta” alla moglie di Keita Baldé, dopo che in Argentina è stato svelato che il suo ex compagno all’Inter si è incontrato due volte con ...Non bastavano le voci e le indiscrezioni sulla battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi per l'affido delle figlie e la spartizione del patrimonio familiare. A… Leggi ...