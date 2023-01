Wanda Nara | Icardi scrive alla moglie dell' ex compagno Keita | «Tuo marito la corteggia in segreto» E pubblica le prove sui social

La risposta di Keita Non contento, Icardi ha pubblicato le foto che provano il corteggiamento di Keita a. E rivolgendosi alla moglie del senegalese, Simona Guarneri, ha scritto 'Continua a ...Mauro Icardi sperava di aver messo un punto a tutto il polverone che si è alzato nelle ultime ore e che ha coinvolto lui,e l'ex compagno ai tempi dell'Inter Keita . E invece, come era facilmente prevedibile, è arrivata la replica dell'ex Lazio e di sua moglie Simona, tirati in ballo nel presunto tradimento di ...

Icardi-Wanda, nuovo capitolo: 'L'ha tradito con un ex Inter'. La furia di Mauro: 'Ho solo avvisato una corn***' Calciomercato.com

Processo Brozovic-Wanda-Icardi: Perisic a Milano per testimoniare. Maurito diserta l'aula La Gazzetta dello Sport

Wanda Nara infuriata: Icardi le ha tolto il jet privato Corriere dello Sport

Mauro Icardi contro Wanda Nara sull'affidamento delle figlie: le blocca la carta di credito e le nega il jet … la Repubblica

Alla notizia del flirt tra Keita Baldè e Wanda Nara, qualcuno potrebbe pensare che Mauro Icardi sia stato ripagato con la sua stessa moneta. Proprio lui, che ...Mauro Icardi sperava di aver messo un punto a tutto il polverone che si è alzato nelle ultime ore e che ha coinvolto lui, Wanda Nara e l'ex compagno ai tempi dell'Inter Keita. E invece, come era ...