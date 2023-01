“Wanda Nara con Keita Balde” | le voci sullo spogliatoio dell’Inter | VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023)riesce a scatenare motivi di grande discussione, soprattutto in relazione al rapporto con l’ex Mauro Icardi. L’argentina è sempre sulle prime pagine dei giornali di gossip, in particolar modo dalla Spagna sono arrivati aggiornamenti clamorosi. Secondo il giornalista Jorde Martin,avrebbe tradito Mauro Icardi con un ex compagno dell’attaccante,. Mauro Icardi avrebbe scoperto tutto, i sospetti sarebbero nati da alcuni movimenti del bancomat die tramite le telecamere di casa, che avrebbe ripreso i due. La notizia rappresenta una vera e propria bomba e arriva dopo l’indiscrezione di Fabrizio Corona sul presunto tradimento dell’argentina con un altro calciatore, Brozovic. La riposta di Icardi Immediata è arrivata la risposta di Mauro ...

Tra i tanti anche quello del giornalista spagnolo Jordi Martin (che recentemente ha svelato alcuni scottanti retroscena sue Mauro Icardi) che ha scritto: " Spero mi inviterete al vostro ...Così Mauro Icardi. La guerra tra il calciatore argentino econtinua a fare rumore e accende le pagine di gossip. L'ultimo retroscena dell'infinita saga arriva dalla Spagna, dal giornalista spagnolo Jordi Martin, che ha rivelato con chi la showgirl ...

Bufera Wanda Nara: “Ha tradito Icardi con un ex Inter”. La furiosa replica di Mauro, sui social volano insulti! Corriere dello Sport

Tradimento Wanda con Keita Balde Icardi: “Ho solo avvisato una povera cornuta che…” fcinter1908

La risposta di Keita e moglie: “Icardi e Wanda sono davvero stupidi. Non vogliamo che…” fcinter1908

Wanda Nara e Keita Balde: Icardi furioso sui social Tuttosport

Processo Brozovic-Wanda-Icardi: Perisic a Milano per testimoniare. Maurito diserta l'aula La Gazzetta dello Sport

Mauro Icardi fuori controllo sui social, dà della “povera cornuta” alla moglie di Keita Baldé, dopo che in Argentina è stato svelato che il suo ex compagno all’Inter si è incontrato due volte con ...Non bastavano le voci e le indiscrezioni sulla battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi per l'affido delle figlie e la spartizione del patrimonio familiare. A… Leggi ...