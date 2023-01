Vuelta a San Juan 2023 | tappa e maglia per Fernando Gaviria | terzo Filippo Ganna

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laa Sanporta sempre bene a. Il velocista della Movistar ha vinto la quartadell’edizionedella corsa argentina, dall’Autodromo de Villicum a Barreal di 196 chilometri e mezzo, battendo in volata Peter Sagan (TotalEnergies) e(Ineos-Grenadiers); grazie a quest’affermazione e ai minuti persi da Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) nelle montagne precedenti, il colombiano diventa anche il nuovo leader della generale poco prima della frazione all’Alto Colorado, che vedrà protagonisti gli uomini di classifica. Nei primi chilometri se ne va immediatamente la fuga di giornata, in cui è presente anche il leader della generale Sam Bennett. Assieme a lui Harold Martin Lopez ...

Continua Egan allaJuan: il 2023 della rinascita Le cicatrici del dolore, Bernal è pronto alla seconda vita Un lungo percorso post incidente iniziato in ospedale Primi segnali di ripresa: ...Il corridore della Bora - Hansgrohe allunga nella generale ROMA - Volata vincente per Quinn Simmons nella terza tappa della 39esima edizione dellaJuan, 170,9 chilometri con partenza e arrivo nell'autodromo di El Villicum. Lo statunitense della Trek - Segafredo precede sul traguardo Maximiliano Richeze (Argentina) e il leader della ...

Vuelta San Juan, terza tappa: colpaccio di Quinn Simmons La Gazzetta dello Sport

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si entra negli ultimi 10 km! Bennett e Jakobsen fuori dai giochi, occasione per Gaviria e Sagan OA Sport

Vuelta San Juan, seconda tappa: la volata sorride a Jakobsen La Gazzetta dello Sport

Ciclismo: Terza tappa Vuelta San Juan a Simmons, Bennett resta leader Tiscali

Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi: orari mercoledì 25 gennaio, programma, tv, streaming, percorso OA Sport

La Vuelta a San Juan porta sempre bene a Fernando Gaviria. Il velocista della Movistar ha vinto la quarta tappa dell’edizione 2023 della corsa argentina, dall’Autodromo de Villicum a Barreal di 196 ch ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Da segnalare una caduta prima della volata. Non si sa ancora chi è rimasto coinvolto. 23.25 Si tratta della 50ma affermazione in carriera per il colombi ...