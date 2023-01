Vuelta a San Juan 2023 | oggi non si corre C’è il giorno di riposo | il programma delle prossime tappe

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Quest’, giovedì 26 gennaio, è inildiper laa San: la corsa aargentina, dunque, si prende una pausa dopo quattro giorni di gare molto intense, senza deludere le aspettative di tutti gli appassionati del mondo del ciclismo. Sinora, infatti, in ogni tappa abbiamo potuto assistere a una situazione di grande equilibrio, con i corridori che sono stati più volte protagonisti di accesissime volate finali nel tentativo di conquistare un successo in bilico fino all’ultimo, situazione ideale per i velocisti presenti alla. Si tornerà a gareggiare domani, venerdì 27, con la terzultima frazione (Chimbas-Alto Colorado), cui seguirà sabato 28 la tappa nei pressi del Velodromo Vicente ...

Fernando Gaviria ha vinto la quarta tappa dellaJuan, in Argentina: 196 km dall'autodromo de Villicum a Barreal. Il colombiano passato proprio quest'anno alla Movistar dalla Uae ha ottenuto così il 50° successo in carriera e ora è il ...Continua Egan allaJuan: il 2023 della rinascita Le cicatrici del dolore, Bernal è pronto alla seconda vita Un lungo percorso post incidente iniziato in ospedale Primi segnali di ripresa: ...

Ciclismo, Vuelta San Juan: Gaviria vince allo sprint, Ganna 3/o Agenzia ANSA

Vuelta San Juan, quarta tappa: Bernal in fuga, poi sprint di Gaviria. Ganna 3° La Gazzetta dello Sport

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si entra negli ultimi 10 km! Bennett e Jakobsen fuori dai giochi, occasione per Gaviria e Sagan OA Sport

Vuelta San Juan, terza tappa: colpaccio di Quinn Simmons La Gazzetta dello Sport

Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi: orari mercoledì 25 gennaio, programma, tv, streaming, percorso OA Sport

