Vuelta a San Juan 2023 | Fernando Gaviria | “Cercavo la vittoria da molto tempo | i miei compagni sono stati perfetti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A distanza di quasi un anno dall’ultima affermazione (sesta tappa del Tour of Oman del 15 febbraio 2022),è tornato a vincere ieri. Il colombiano della Movistar si è imposto nella quarta frazione dellaa Sangrazie a una grandissima volata e ha ottenuto il 50° successo in carriera. Oltre alla tappa, il classe 1994 si è preso anche momentaneamente la maglia di leader della classifica generale. “È una gioia immensa per noi – ha affermatoal termine della tappa (fonte: Spaziociclismo) –questada tanto. Ho lavorato duramente durante l’inverno e oggi ce l’abbiamo fatta. La squadra si è comportata come avevamo previsto oggi, come del resto hanno fatto per tutta la settimana. ...