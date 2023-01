Volpe | “Al lavoro per un’Asl sempre più inclusiva | abbiamo tanti progetti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Asl di Benevento sta lavorando intensamente affinché le nuove strutture siano spazi di inclusione e per segnare una svolta decisa con il passato”. A dichiararlo è il direttore generale, Gennaro, intervenuto nell’incontro conclusivo del corso di sostegno alla genitorialità. Il numero uno dell’Azienda Sanitaria ha ringraziato i fautori del progetto sottolineando l’evoluzione in atto all’interno dell’ente: “Il Covid ha imposto un’attenzione maggiore all’aspetto territoriale ed è un momento molto particolare per la nostra progettualità in varie zone del Sannio e in particolare nel Fortore. Sorgeranno undici nuovi case della comunità, sei ospedali di comunità e cinque centrali operative territoriali che potrebbero rappresentare anche un’opportunità lavorativa per le persone con disabilità”, ha proseguito. L’incontro ...