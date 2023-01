Volley | CEV Cup | Modena inventa la remuntada e vola ai quarti Piacenza passeggia e avanza

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è riuscita nellae si è qualificata aidi finale della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini avevano perso l’andata dei playoff in casa del Lueneburg, crollando al tie-break contro la compagine tedesca, ma nel match di ritorno si sono imposti per 3-1 (27-25; 23-25; 25-17; 25-21) di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, riuscendo a proseguire la propria cavalcata nella kermesse continentale. I Canarini hanno sudato nel primo set vinto ai vantaggi, hanno poi perso la seconda frazione e hanno vacillato per qualche istante, prima di giganteggiare con disinvoltura. Sugli scudi gli attaccanti Lorenzo Sala e Adis Lagumdzija (12 punti a testa), doppia cifra anche per gli altri attaccanti Tommaso Rinaldi (10) ed Earvin Ngapeth (10), bene il ...

I risultati di Civitanova , Trento e Perugia nella sesta e ultima giornata della fase a gironi dellaChampions League maschile 2022/2023 di. I cucinieri, già ampiamente primi nel Pool C, si confermano battendo il Roeselare in rimonta dopo essere passati in vantaggio. Infatti, in una ...MODENA - In gioco c'è uno degli obiettivi più importanti della stagione della Valsa Group. Modena vuole continuare il proprio cammino in Coppae per farlo esiste una sola strada, vincere la gara di ritorno del playoff contro il Luneburg. Si riparte dal tie break vinto dai tedeschi nel match d'andata che lascia ai gialloblu due strade ...

