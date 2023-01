Vite al limite | che fine hanno fatto Robin e Garrett? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Vi ricordate diMcKinley eRogers? Entrambipartecipato – in coppia, infamiliari – aal: ecco come stannoMcKinley ha partecipato aalper cercare di risolvere il suo problema con il cibo (come d’altra parte fanno tutti coloro i quali partecipano a questo reality).– che nella vita faceva l’insegnante – all’età di 40 anni si era ritrovata a non poter più muoversi per via del suo peso, 648 libbre (pari a circa 290 kg) e s’era trovata costretta ad abbandonare il lavoro, oltre che ad utilizzare una sedia a rotelle perché la cartilagine delle ginocchia si era consumata e le ossa iniziavano a sfregarsi tra loro, causando ...