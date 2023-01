Virginia Giuffre | l' accusatrice del principe Andrea | minaccia di pubblicare il suo memoir a maggio | in concomitanza con le celebrazioni per Carlo III

Leggi su iodonna

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’Incoronazione di re, il prossimo 6nell’Abbazia di Westminster, non solo sarà low cost per rispecchiare il periodo di profonda crisi economica per i britannici, ma ora rischia di essere addirittura oscurata da un (ennesimo) evento editoriale dopo suscitato da Spare di Harry: la pubblicazione deldella suae delle possibili, nuove rivelazioni in arrivo sul. ...