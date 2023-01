Virgilio e Libero Mail | come chiedere risarcimento per disservizio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Da lunedì 23 gennaio, il serviziodinon funziona.riportato qui, la società che gestisce entrambi, ha spiegato in un comunicato che i problemi si sono verificati a seguito di un importante aggiornamento eseguito da una società internazionale che collabora con altri importanti colossi. L’aggiornamento ha però provocato un grave L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

I problemi alla mail disono cominciati domenica sera dopo le 22. Da allora almeno 9 milioni di italiani hannoa avuto la casella della posta elettronica bloccata.Dopo lunghi giorni di down , i serviziMail eMail stanno finalmente tornando operativi. Non tutti riusciranno fin da subito ad accedere nuovamente alle loro caselle di posta elettronica, ma il ripristino è in corso e andrà ...

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Libero e Virgilio, il black-out delle mail: oggi la soluzione I consumatori pronti ad una class-action Open

Avviato il ritorno online di Libero Mail e Virgilio Mail Libero Tecnologia

Libero e Virgilio, le email torneranno accessibili entro 48 ore. Quali risarcimenti per gli utenti Il Sole 24 ORE

Posta di Libero e Virgilio ancora fuori servizio. Cosa si può fare e come reclamare Altroconsumo

Ancora problemi di mail per Libero e Virgilio. Italiaonline, l'ente che gestisce i portali web citati, ha promesso una risoluzione entro il 27 gennaio. Le reazioni dei lavoratori e non ...Dopo un disservizio che perdurava ormai da circa quattro giorni, le caselle di Libero mail e Virgilio mail stanno tornando alla normale operatività, come comunicato ufficialmente dalla società che le ...