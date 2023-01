Violenza sessuale durante la visita | ginecologo condannato | è la quarta volta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Undi 55 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso , è statooggi alla pena di sei mesi di reclusione per aver praticato unaad una paziente con ...

... è stato condannato oggi alla pena di sei mesi di reclusione per aver praticato una visita ad una paziente con pratiche estranee a quelle professionali e classificate quindi come abuso. ...Un 30enne della provincia di Lucca è finito in manette perché si ritiene che sia responsabile diai danni di un minore di 10 anni . I fatti risalirebbero a più di otto anni fa, più precisamente all'estate del 2014. L'arresto . L'adescamento . I precedenti dell'uomo arrestato: ...

Cosa sappiamo sull'arresto di Dani Alves per violenza sessuale: gli sviluppi e il racconto della vittima Sport Fanpage

Padre condannato a 4 anni per violenza sessuale sulla figlia - Liguria Agenzia ANSA

Adescava bambine su WhatsApp chiedendo foto private: 30enne condannato a 10 anni per violenza sessuale La Repubblica

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla moglie: arrestato dopo anni di abusi LatinaToday

Mike Tyson, nuova accusa di violenza sessuale: denuncia per un caso negli anni 90 Corriere della Sera

Un ginecologo di 55 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, è stato condannato oggi alla pena di sei mesi di reclusione per aver praticato una visita ad ...Avrebbe costretto un bambino di 10 anni a compiere e subire atti sessuali. Un trentenne della provincia di Lucca è finito in carcere, accusato di violenza sessuale ai danni del bambino, conosciuto qua ...