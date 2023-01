Violento attacco missilistico russo sull' Ucraina

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Russia ha lanciato più di 30 missili oggi contro l', a dichiararlo è stato il governo di Kiev mentre l'allarme antiaereo è scattato in gran parte del paese, inclusa la capitale. Le forze di difesa ucraine hanno segnalato «missili in direzione di Vinnytsia e della regione di Kiev», sottolineando che potrebbero «cambiare la traiettoria». Secondo i media ucraini, l'esercito di Kiev ha già abbattuto i primi missili, come ha reso noto su Telegram il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak. Esplosioni sono state udite nella regione di Kiev, riportano i media ucraini. Secondo le informazioni preliminari, sarebbero state provocate dall'abbattimento di missili russi da parte della contraerea. I vertici militari invitano la popolazione a «rimanere nei rifugi. Crediamo nella difesa aerea». Lo riporta il Guardian.