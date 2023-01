Vinicius | gesto disgustoso dei tifosi dell’Atletico Madrid | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il campionato spagnolo è sempre più scoppiattante, è corsa a due per la vittoria della Liga. Il Barcellona guida la classifica con grande merito, si tratta di una squadra giovane e di grande talento. Al secondo posto il Realdi Carlo Ancelotti, poi la sorpresa Real Sociedad. E’ tutto pronto per la partita di Coppa del Re tra Real e Atletico, sfida valida per i quarti di finale. I Colchoneros sono stati protagonisti di un percorso altalenante, anche la posizione di Simeone è stata in dubbio.di Juanjo Martin / AnsaIlcontroSi è registrato unnei confronti di, grande protagonista con la maglia del Real. Si tratta di un calciatore fortissimo, un esterno in grado di fare ...