Viaggiava con oltre 1 100 Kg di cocaina purissima | corriere della droga lascia il carcere

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso stamane, dinanzi al Gip del Tribunale di Avellino Dott.ssa F. Spella, il processo a carico di Mario De Paola, 30enne originario di San Martino Valle Caudina che lo scorso 29 agosto fu tratto in arresto dalla Squadra MobileQuestura di Avellino per detenzione ai fini di spaccio di circa Kg 1,100 di. Stamane, il PMProcura Irpina Dott.ssa T. Venezia, ha chiesto la condanna del De Paola alla pena finale di 6 anni di(partendo da una pena base di anni 9) in considerazione sia dell’imponente quantitativo rinvenuto, siaqualitàdello stupefacente, che avrebbe consentito di confezionare ben5.300 dosi medie. Di diverso avviso la difesa del De Paola, ...