Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023)DEL 26 GENNAIOORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI A CAUSA DI UNA SERIE DI INCIDENTI INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE PER UN SINISTRO CI SONO CODE TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE E SEMPRE SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTELNO E POMEZIA ANCHE QUI VERSO LATINA ANCORA UN INCIDENTE IN QUESTO CASO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA VEIENTANA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LA PISANA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA TRAFFICO ...