Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2023 ore 17 | 15

(Di giovedì 26 gennaio 2023)DEL 26 GENNAIOORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CERVETERI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ANCORA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA TUSCOLANA IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO NEL TRATTO DIRAMAZIONENORD – PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DATRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...