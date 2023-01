Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023)DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CRICONE IN RIPRESA ERIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA PRENESTINA. CODE A TRATTI INVECE PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA CIRCONVALNE SALARIA IN DIREZIONE OVEST; CODE PER INCIDENTE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral