Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2023 ore 08 | 45

(Di giovedì 26 gennaio 2023)DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 08:30 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A24-TERAMO DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA LUNGHEZZA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE. UN SECONDO INCIDENTE, QUESTA VOLTA SULLA CASSIA BIS CREA DISAGI ALLA CIRCONE TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL BIVIO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24, E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E APPIA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA ...