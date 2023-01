Versace SS23 col fascino seduttivo di Emily Ratajkowski

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è la star della campagna della collezione. Il suoipnotico arricchisce di ulteriore eleganza l’abbigliamento e gli accessori della casa di moda italiana. Nel servizio fotografico, la supermodella statunitense sfoggia una serie di abiti eleganti in strada. Si passa dai look in denimi ispirati al 2000 ad un vestito glamour