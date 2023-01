(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilè molto attivo sul. In uscita sono già partitigiocatori, ai quali possono aggiungersi Cuisance in...

Dieci darsene e “sosta breve” in stazione a Venezia. Rivoluzione posti barca, ecco cosa c’è dietro La Nuova Venezia

Rivoluzione Venezia. In doppia cifra le uscite. Due innesti dallo Spezia ma non solo TUTTO mercato WEB

Venezia, rivoluzione di mercato: pronti diversi innesti | Mercato ... Calciomercato.com

A Hera oltre 130 mln per rivoluzione verde e transizione ecologica Adnkronos

Venezia, la rivoluzione di gennaio tra tanti addii di peso e una novità in attacco. Tutti i nomi La Nuova Venezia

Parecchio fermento in casa Venezia, tante le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita per i lagunari. Una mezza rivoluzione per una squadra che sta faticando tantissimo e che cerca di raddri ...