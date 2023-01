Vaticano | Chaouqui non potrà deporre al processo Becciu | «Ha avuto un atteggiamento irriguardoso»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ci sono delle sorprese nella lista di testimoni ammessi atra quelli chiesti dalle difese nelsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Oggi, 26 gennaio, il presidente del TribunaleGiuseppe Pignatone ha letto l’ordinanza durante la 45esima udienza. Tra i grandi esclusi Papa Francesco, chiesto da varie difese, e Francesca, ex componente della Commissione economica vaticana, la Cosea, poi processata e condannata nel caso Vatileaks 2. Ci sarà il sostituto per gli Affari generali monsignor Edgar Pena Parra, il presidente Ior Jean-Baptiste de Franssu e il fratello del cardinal, Antonino. Tra i testimoni delle difese ammessi dal Tribunale, ci sono i due vescovi di Ozieri, monsignor Sebastiano Sanguinetti e monsignor Corrado Melis, e il giornalista ...

Esce di scena Francesca Chaouqui dal processo che si tiene in Vaticano sull'utilizzo dei Fondi dell Segreteria di Stato. Oggi il presidente ...Città del Vaticano – Non è stato ammesso il Papa, così come i vertici dei servizi segreti di mezzo mondo (compreso quelli italiani) mentre sulla deposizione ...