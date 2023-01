Valditara su scuola e i privati | macché gabbie salariali | il contratto nazionale non è in discussione

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023), ancora polemiche strumentali contro il ministro Giuseppe. E’ bastato il suo accenno al fatto che “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più” per scatenare Pd e sindacati. Per Maurizio Landini (Cgil)vuole tornare alla. Per Elly Schlein il disegno è quello di favorire ladelle diseguaglianze.: non sarà toccato ilDinanzi alle barricate dialettiche subito erette contro il dicastero di Viale Trastevere il ministro precisa: “Non è mai stato messo inildel mondo della, non ho mai parlato ...