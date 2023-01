Valditara | Stipendi ai prof in base al costo della vita La furia del sindaco Manfredi | Si desertificherà il Sud

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ministro Giuseppefa inre l'intero Mezzogiorno dopo la proposta di aumentare gliaiessori "inalnel territorio in cui vivono". La scuola pubblica, sostiene (non da solo) il ministro - riporta Repubblica - ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire glideiche potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, il responsabile dell’Istruzione e del merito è disposto ad aprire ai finanziamenti privati. Non solo quelli già esistenti — le donazioni con benefici fiscali per chi le elargisce, il fundraising, le sponsorizzazioni — che il ministro giudica «insufficienti». Serve, dicealla piattaforma ...

ROMA - Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo , si dice d'accordo con Giuseppe. Glidei professori sono troppo bassi. Ma non lo segue sulla differenziazione dei salari per regione: "Dobbiamo considerare quella retributiva una leva importante", ha detto, "e ...Parla Abbonati per leggere anche Leggi anche La Cgil e gli aumenti ai prof del Nord: "Nei Paesi civili l'istruzione è di Stato" La scuola di: "Soldi dai privati edifferenziati in ...

La scuola di Valditara: “Soldi dai privati e stipendi differenziati in base al carovita” la Repubblica

Stipendi docenti, Valditara: “Per pagarli di più utilizzare anche fondi privati. Assurdo dare solo 1500 euro ad un insegnante di matematica” Orizzonte Scuola

stipendi docenti Valditara , fondi privati, cosa significa, quando Tag24

Stipendio docenti a 1500 euro, Zangrillo d’accordo con Valditara: “Lavorare per trovare risorse e per riconoscere competenze e capacità” Orizzonte Scuola

Stipendi ai prof in base al costo della vita. Valditara fa infuriare il Sud Affaritaliani.it

L'ex ministro di Università e Ricerca: "Salari più alti per tutti i docenti. Ispiriamoci alla Germania, che negli Anni ‘90 ...Il ministro: "Svincoliamo la spesa per formazione e ricerca dal Patto di stabilità. L'intelligenza artificiale Va fatta entrare in classe, ma ...