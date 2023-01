Valditara a Davos | ecco la scuola che non ci serviva

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gennaio – Giuseppeci ha ormai fatto capire più volte che la politica del nuovo governo rispetto alla, purtroppo, non cambierà rispetto al passato. Un’occasione sprecata per cambiare rotta rispetto alla sinistra e ai governi tecnici, un’occasione colta dal Ministro per rinnovare l’impegno della politica nello smantellamento delladiDella destra supina ai mercati non ne sentivamo proprio il bisogno: dopo Draghi ed anni di governi pilotati dal Partito Democratico nonun ennesimo governo che affronta il nodocome un ufficio di collocamento. Il Ministro dell’Istruzione, inviato dal governo al World Economic Forum dinon ha perso occasione per ricordarci che la linea tracciata ...

Per questo ha cambiato registro: in visita aha "lanciato l'idea di un incontro tra ministri dell'Istruzione e delle Finanze per trovare forme nuove di finanziamento alla scuola ", ...Dopo aver inneggiato alla "umiliazione" come metodo per la crescita intellettuale e morale degli studenti,si era segnalato per aver rappresentato l'Italia al Forum mondiale di, un ...

Gli stipendi degli insegnanti sono bassi. Su questo siamo tutti d’accordo. Su come aumentarli, invece, le certezze cadono. Tanto da far virare strategie e programmi del nuovo ministro dell’Istruzione: ...Il Ministro Valditara, dell'Istruzione e del Merito, propone stipendi differenziati e nuove forme di finanziamento ...