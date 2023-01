Tragedia in: muore a 61 anni l'assessore al Comune di Spinetol i (Ascoli Piceno) Roberto Perazzoli . È stato stroncato probabilmente da un infarto mentre era da solo ina Marrakech Roberto Perazzoli, assessore al Comune di Spinetoli, di 61 anni. A comunicare la notizia ai familiari è stato il consolato italiano in Marocco per il disbrigo delle pratiche per la ...... l'amica nera del personaggio di Sydney Sweeney , una sorta di "quota" da portare in... The White Lotus - Sicilia, analisi del finale: un'altra,commedia umana The White Lotus stagione 1 ...

Vacanza tragica, Roberto muore a 61 anni: l'assessore ucciso da un infarto a Marrakech leggo.it

Vacanze tragiche nella riviera “italiana” del Kenya Africa Express

Napoli, riparte la rassegna AstraDoc: film, documentari e ritratti per un dibattito sull'attualità ilmattino.it

Tragico incidente in Messico, autobus finisce nel fossato e si ribalta. Morti 15 turisti, numerosi i feriti Virgilio Notizie

Il dramma di Giovanni, morto a 29 anni mentre era in vacanza con i genitori BresciaToday

Tragedia in vacanza: muore a 61 anni l'assessore al Comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) Roberto Perazzoli. È stato ...SPNIETOLI - Tragedia in vacanza: muore a 61 anni l'assessore al Comune di Spinetoli Roberto Perazzoli. È stato stroncato probabilmente da un infarto mentre era da solo in vacanza a Marrakech Roberto ...