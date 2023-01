Usa | sospettato di sette omicidi rischia la pena di morte

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il giudice Usa Susan Jakubowski ha ordinato che Chunli Zhao resti in custodia e si presenti nuovamente davanti alla corte il 16 febbraio. La circostanza speciale potrebbe fargli avere 'l'ergastolo o ...

Il giudiceSusan Jakubowski ha ordinato che Chunli Zhao resti in custodia e si presenti nuovamente davanti ... quando avremo appreso tutto il possibile' sul, ha aggiunto Stephen Wagstaffe.'Ilapparentemente si è sparato e si è ucciso prima dell'arrivo degli agenti, che hanno sentito gli spari ma nessuno lo ha visto farlo davvero. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c'...

Negli Stati Uniti un uomo sospettato di aver ucciso sette dei suoi colleghi di lavoro, tutti braccianti agricoli, in California e di averne ferito un altro rischia la pena di morte se condannato.