Usa e Germania mandano tank a Kiev | la risposta di Mosca | missili su tutta l’Ucraina

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– Nuovo attaccostico della Russia contro. L’allarme aereo è scattato ae in gran parte del Paese. Nella capitale ai cittadini è stato chiesto di dirigersi verso i rifugi e il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che ci sono state esplosioni. Un razzo ha colpito un edificio non residenziale nel distretto di Holosiivskyi facendo un morto e due feriti. Secondo le forze armate dile truppe russe hanno lanciato “oltre 30” contro diverse zone del Paese, dopo che le difese aeree ucraine hanno abbattuto durante la notte 24 droni Shahad “kamikaze” di fabbricazione iraniana. “I sistemi di difesa aerea stanno funzionando”, ha detto Yuriy Ignat, portavoce militare ucraino. Un altro portavoce ha successivamente affermato che le difese aeree ucraine avevano ...

La giornata di oggi, 26 gennaio, per l’Ucraina si inaugura con un nuovo attacco missilistico da parte delle forze russe. Secondo quanto riportato su Telegram da Andriy Yermak, il capo dell’ufficio del ...E’ arrivato l’ok ufficiale del cancelliere tedesco Olaf Scholz all’invio di 14 Leopard 2 all’Ucraina, il via libera per gli altri Paesi alla fornitura dei carri armati di fabbricazione tedesca, in pr ...