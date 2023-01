Uomini e Donne | Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il loro primo figlio!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Pochi minuti fahanno annunciato di essere in attesa delEcco l’annuncio della coppia: Non e? stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che e? iniziato un nuovo viaggio, il piu? bello. Presto in 5. non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@naty) L'articolo proviene da Isa e Chia.