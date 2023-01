Uomini e Donne la notizia shock| Si è sposato ma subito separato

Leggi su formatonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laha sconvolto i fan del noto dating show condotto da Maria De Filippi: un ex tronista molto amato si è, per poi separarsi dopo pochissimo tempo. Scopriamo insieme di chi si tratta. Diversi volti sono passati per gli studi di: alcuni sono rimasti più impressi, altri invece sono finiti nel dimenticatoio. E’ difficile tuttavia dimenticare uno dei periodi più importanti per la trasmissione, relativi all’anno in cui Maria De Filippi decise di scegliere un tronista omosessuale. Ex tronista si sposa e si separa dopo pochissimo tempo – FormatonewsIl famoso Trono Gay durò semplicemente due anni, rispettivamente con due tronisti differenti: Claudio ed Alex. In entrambi i casi, i percorsi non proseguirono nel migliore dei modi, ragion per cui alla fine la conduttrice decise di ...