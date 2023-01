Università Europea di Roma | Concorso per 1 Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’diha indetto unPubblico per selezionare 1, il quale sarà assegnato al settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia, presso il Dipartimento di scienze umane, con contratto a tempo determinato. Partecipare a questo Bando può rivelarsi una buona opportunità per tutti coloro che desiderano condurre ricerche in Ambito Universitario e contribuire allo sviluppo del Dipartimento delle Scienze Umane. I Candidati dovranno inoltrare la domanda entro e non oltre la data stabilita dal Bando, sul sito dell’sono reperibili tutte le informazioni necessarie alla Candidatura. Bando diCon decreto rettorale n. 266/22 del 15 dicembre 2022, presso il Dipartimento di scienze umane ...