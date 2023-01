UNAHOTELS Reggio Emilia | il punto di Michele Vitali | “La reazione è arrivata | dall’approccio alle partite e nei dettagli La strada è ancora lunghissima”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dal brutto k.o. dI Sassari al successo contro la capolista Milano, laha cambiato faccia elo sa molto bene: “La, e credo si sia vista; in particolare nell’approccioe in tanti piccoli. La, ma la direzione ora è quella giusta”, ha dichiarato a Gabriele Gallo su “Il Resto del Carlino –”. Sakota ha dei grandi meriti in questa evoluzione della squadra: “Dragan è un leader silenzioso, sa toccare i tasti giusti, non urla tutto l’namento. Dopo la gara con Sassari ci siamo guardati in faccia e lui ha ...