Una maglia | una storia … il piccolo Oltrepò 1985-86 di Corrado Verdelli

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladi questa settimana sarà nota per lo più agli appassionati, come il sottoscritto, delle maglie di piccole squadre di provincia e sconosciuta ai più. Laè quella dell’ormai scomparsa Unione Sportiva, squadra originaria di Stradella, in provincia di Pavia ed appunto in quella parte di provincia denominataPavese. Si tratta di unacon dei colori poco usuali e con un accostamento cromatico molto particolare: il verde e l’azzurro. Con questa tipologia di colori sociali abbiamo in Italia pochissimi esempi: a memoria ricordo solamente la Nuorese e la Feralpi Salò. Laè in lanetta ed una delle più lunghe che abbia in collezione (le foto sul mezzo busto sono abbastanza indicative!). Il maglificio che l’ha prodotta è sconosciuto; se le fattezze ...