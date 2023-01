“Una Città Che Dipinge” con il blu e l’autismo sul carro del Carnival in Casalnuovo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il progetto: “UnaChe Dipinge” porta il colore blu, esuldelin. Il coordinatore Giovanni Nappi: “Un progetto che ci ha dato la possibilità di conoscere persone straordinarie!”.di Napoli. Adi Napoli, un anno fa circa, il progetto: “UnaChe Dipinge”, cofinanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro per

... pronto per toccare altre: da Milano a Torino passando per Firenze, solo per citarne alcune. ... Parliamo di un protagonista che attrae e spaventa, ammalia e uccide, da sempre al centro di...E chissà se vorrà ancora sfidare il futuro, restando seduto dove sta, nelladei suoi primi ... anzi bambini, con i quali ieri si è fatto fotografare al Tre Fontane perpartita della Primavera.

Sfila a Milano la «ciclabile umana» per una città a 30 all'ora Corriere Milano

Messina, il disegno di una città a misura di sport Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Parabiago, una città in lutto La Prealpina

La Ravenna del futuro sarà una “Città 30”: più zone con traffico lento e "aree di quiete" per le strade scolastiche ravennanotizie.it