Un Paese | due scuole Svimez e L’altra Napoli promuovono il dibattito sulle disuguaglianze educative

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Venerdì 10 febbraio alle ore 10.30 a, presso La Casa di Vetro di Forcella, si svolgerà l’incontro “Un, due”, promosso dallae dall’associazioneOnlus, impegnata da anni nel riscatto e recupero dei rioni Sanità e Forcella. In questa occasione di confronto tra gli operatori del terzo settore, del mondo della scuola, della cultura e delle istituzioni, saranno illustrati i dati, a cura della, sui divari di cittadinanza tra nord e sud in merito alla scuola e alle infrastrutture scolastiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quanto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Fontana ha ricordato che 'volte negli ultimi giorni ha ribadito che l'autonomia e' una riforma imprescindibile per questo'. Se poi si ...Con il Pd che con il 17,2% torna di nuovo al secondo posto tra le forze politiche del. Pd ... Fuori dalla partita gli altrisfidanti: Gianni Cuperlo, al 7,8%, e Paola De Micheli, al 6,3%. ...

Un Paese, due scuole. Svimez e L'altra Napoli promuovono il ... Il Denaro

Cambogia, le elezioni e i limiti della democrazia nel Paese asiatico Il Bo Live - Università di Padova

Guerra in Ucraina, missili su Kiev: due morti. Mosca: colloqui Putin-Zelensky non più possibili ilmessaggero.it

Nuovo attacco russo sull'Ucraina, due missili sorvolano il Paese ... Tag24

Pd: convention Bonaccini a Milano, due giorni di proposte ‘per ... Il Sannio Quotidiano

La partnership tra Italia e Algeria, oggi ulteriormente rafforzata dal ruolo chiave che il paese del Nord Africa ha assunto come uno dei principali fornitori di energia dell’Europa, punta ad allargare ...Guerra in Ucraina, ancora una giornata di tensione. Un allarme antiaereo è scattato questa mattina in gran parte del Paese, inclusa la capitale Kiev. Putin continua il ...