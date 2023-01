Un morto e 4 feriti in attacchi al machete in 2 chiese

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Almeno una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco diavvenuto questo pomeriggio in duenel centro di Algeciras, nel Sud della Spagna. Secondo fonti del ministero dell'Interno, una persona ha inscenato un attentato con un coltello, uccidendo una persona e ferendone altre. La procura ha aperto un'inchiesta per presunto terrorismo, riferiscono i media spagnoli.L'uomo, un marocchino di 25 anni, secondo fonti dell'inchiesta e testimonianze di testimoni oculari, è entrato nella chiesa di San Isidro, nel centro della città, intorno alle 18:30, e "ha iniziato a litigare con il parrocchiani lì presenti, dicendo loro di seguire la religione islamica". Successivamente ha lasciato il luogo ma è tornato intorno alle 19:20 con "une ha aggredito il sacerdote, provocandogli gravi ferite". Poi, secondo ...

I quotidiani El Pas ed El Mundo parlano di quattroin totale.Secondo quanto riferito da El Mundo , sarebbero quattro inell'attacco avvenuto nella parrocchia di San Isidro di Algeciras, nella provincia meridionale di Cadice. L'autore del gesto, Yassine ...

Brutale assalto in una chiesa spagnola. Un sacrestano è stato ucciso e quattro persone sono rimaste ferite, dopo che un uomo armato di una spada da samurai ha fatto irruzione la sera del 25 gennaio… L ...Altre tre persone sono rimaste ferite, anche se al momento non si conoscono le loro ... ha espresso cordoglio e "dolore" per la morte del sacrestano e l'attentato, per il quale hanno manifestato il ...