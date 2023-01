Un ‘miracolo di cuore’ | Mory ha una grave malattia | salvata al Vanvitelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna lunga odissea per raggiungere l’Italia. Poi lae la paura di non farcela. Ma anche la rinascita, grazie al lavoro delle équipes del Policlinico Universitario Luigidi Napoli. Quella diè una storia iniziata a gennaio 2022 e arrivata al culmine a ridosso dell’Epifania del 2023, dopo un anno di cure servite a debellare unaforma di tubercolosi e un complesso e delicato intervento chirurgico durato più di 12 ore. Un caso tanto complesso da richiedere il lavoro sinergico della Clinica di Malattie Infettive diretta dal professor Nicola Coppola, della Chirurgia Toracica diretta dal professor Alfonso Fiorelli e della Clinica Ortopedica diretta dal professor Enrico Pola. Andiamo con ordine., giovane ivoriano di 35 anni, è stato preso in carico ...