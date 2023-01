Un giorno da Toro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 1919: A Cassano d’Adda nasce Valentino Mazzola, il capitano del Grande Torino. In granata vince cinque scudetti di fila e una Coppa Italia; nella stagione 1947-’48 su 38 gare segna la bellezza di 29 reti, laureandosi miglior goleador della serie A. E’ stato uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Segni 3 e 2 stelle in oroscopo Paolo Fox domani 27 gennaio 2023questa luna incide in un settore che rappresenta anche la forza. Forse non siete così in forma o semplicemente sapete già che ...TORINO -all'assalto di Ilic e Hien: nuove trattative stamane, non ancora terminate. Cairo continua ... Oggi è unchiave, fors'anche già decisivo.

toro AMICA - La rivista moda donna

Oroscopo Toro del giorno : previsioni del giorno 25/01/2023 Io Donna

Oroscopo del 19 gennaio 2023 Fanpage.it

Oroscopo del 16 gennaio 2023 Fanpage.it

Oroscopo Toro del giorno : previsioni del giorno 17/01/2023 Io Donna

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Dopo qualche giorno di stand-by, il Torino è tornato a fare sul serio ... club si sono dati appuntamento a Milano a cena per cercare di arrivare a un accordo. (Toro.it) Continua la trattativa per ...