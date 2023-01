Un club di Premier fa sul serio | offerta monstre per Zaniolo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo che il Milan ha avviato i primi contatti con la Roma per il trasferimento in rossonero dell’esterno, entra prepotentemente nella corsa un’altra squadra PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ore caldissime per il futuro di Nicolò. L’esterno della Roma che ha chiesto la cessione alla squadra giallorossa è in attesa di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ma ildi via Aldo Rossi è convinto che la richiesta per il diritto di riscatto sia troppo alta ...Maximin potrebbe riaprirsi solo nel caso di un trasferimento dell'attaccante della Roma in...Ilgiallorosso ha infatti ricevuto la prima offerta ufficiale per il classe 1999 dal Bournemouth , attualmente in zona retrocessione inLeague . Ilinglese ha messo sul piatto 30 ...

Secondo Sportico il Man Utd è il club con più valore della Premier Social Media Soccer

La decadenza di Zaniolo e della Serie A: l'unica vera offerta arriva ... Fanpage.it

Osimhen nel mirino dei top club Premier: United su tutti, ma ADL ... Sport Napoli News

Calcio, i club più redditizi sono in Premier League. Italiane fuori ... Il Sole 24 ORE

Premier League, superato il record di spesa nel mercato di gennaio Sportitalia

Gagliardini lontano dal rinnovo: il Nottingham pronto ad accoglierlo. Che il futuro di Roberto Gagliardini sia lontano dall’Inter è un qualcosa che ormai viene dato quasi per scontato. Si tratta di Ro ...ROMA - Il primo problema per il tifoso giallorosso è riuscire a scrivere il nome del club. Il primo problema per Nicolò Zaniolo è capire se il Bournemouth sia la squadra giusta per lui. La Roma ha ric ...