Ultime Notizie Roma del 26-01-2023 ore 19 | 10

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in Cassazione oggi l’inaugurazione dell’anno giudiziario il primo presidente della Cassazione Pietro corsia concluso la cerimonia svoltasi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’analisi sui dati dell’amministrazione della giustizia in Italia nell’anno appena terminato conferma il quadro in Chiaroscuro già descritto nelle precedenti relazioni però ti assiste un lento ma progressivo miglioramento della situazione ha sottolineato il primo presidente della Cassazione continua il processo di riduzione del contenzioso tanto nel civile quanto nel penale un’ombra inquietante sottolinea rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi nel 2022 sono avvenuti nell’ambito dei rapporti familiari da affettivi è una parte molto ...