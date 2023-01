Ultime Notizie Roma del 26-01-2023 ore 14 | 10

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel di Matteo Messina Denaro nel Vicolo San Vito Campobello di Mazara ultimo Rifugio del Bosco i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver Smith & Wesson calibro 38 Special completa di 5 cartucce la arma con matricola cancellata è stata ritrovata durante una perquisizione in casa il capomafia teneva anche 20 cartucce dello stesso calibro nell’ambito dell’inchiesta sul Qatar Gate Maria Dolores con Leoni e Silvia Panzeri moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri sono tornate libere lo ha deciso la Corte di Appello di Brescia revocando le misure cautelari dai domiciliari dopo che I magistrati belgi che indagano sul caso di corruzione internazionale hanno rinunciato alla consegna delle due donne Giuseppe valditara ministro dell’istruzione e del ...

Leversioni, più costose delle iniziali che si costruivano con una spesa di 5 milioni di dollari, prevedonno la protezione per i contesti Nbc: nucleari, biologici e chimici. Leopard II Il ...Due persone sono state arrestate dopo la tentata rapina e l'accoltellamento che si sono verificati ieri ai tornelli di ingresso della Circumvesuviana . Gli agenti della polizia ferroviaria di Napoli ...

Guerra in Ucraina, ultime notizie di oggi. Attacco missilistico russo in corso su Kiev e Kharkiv Virgilio Notizie

Terremoto in Emilia Romagna, scosse nella zona di Forlì-Cesena: la situazione Virgilio Notizie

Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio: «Fatturo 23 milioni l’anno con le mie schiacciate. Le critiche per la... Corriere della Sera

Ilya Ponomarev, dissidente miliardario in esilio: «I miei uomini libereranno Mosca» Corriere della Sera

(Adnkronos) – “La situazione è preoccupante, già nelle ultime settimane Pd si è battuto in Parlamento per insistere su maggiore sforzo diplomatico e politica dell’Ue per creare le condizione per un ...Un'Inter incolore e soprattutto nervosa chiude il girone di andata con una pesante sconfitta casalinga contro l’Empoli. Una sconfitta, quella di San Siro, che non solo allontana… Leggi ...