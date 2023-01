Ultime Notizie Roma del 26-01-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio questa mattina dalle 5 nella provincia di forlì-cesena sono state registrate quattro scosse di terremoto secondo quanto rilevato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia La prima è stata segnalata alle 5:44 a Cesenatico la seconda e la terza alle 6:38 a Gambettola e la quarta ancora Cesenatico alle 7:08 una persona è morta altre tre sono rimaste ferite nella regione di Carson durante la attacco missilistico Russo di questa mattina l’ho reso noto l’amministrazione militare regionale come riportano i media ucraine l’attacco è stato colpito un edificio amministrativo nel villaggio di Chewbecca nel distretto di Baby sloth in Russia hanno attaccato al edificio amministrativo con fuoco mirato si legge nel messaggio uno dei feriti è in gravi condizioni medici stanno ...

