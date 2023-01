Ultime Notizie Roma del 26-01-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 26 gennaio Buona giornata da Francesco Vito 8 mesi di supportati dai lanciarazzi i Mars sono stati lanciati dalle truppe ucraine contro le città di cremina e Louise nel secondo quanto riferito dalla Mission è bella lvr centro congiunto di controllo e coordinamento sul suo Canale telegram secondo la missione rubizzano e sarebbe stato distrutto un albergo a cremina colpite trespolo un edificio amministrativo e caffè lo riferisce la cassa voltiamo pagina si è chiusa alle 19 di ieri sera e non riprenderà la serrata dei distributori di carburante e revocata la seconda giornata di protesta il servizio è regolare in tutta Italia volevano togliergli la felpa l’hanno spinto sotto un treno in arrivo la sua colpa è stata dire no alla richiesta togliersi la Fede per consegnarlo al gruppo di coetanei che voleva rapinarlo e così è finito ...