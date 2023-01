Ultime Notizie – Messina Denaro | nei pizzini a Provenzano il suo ‘testamento’ – Il pdf

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Io appartengo a lei, per come d’altronde è sempre stato, io ho sempre una via che è la vostra, sono nato in questo modo e morirò in questo modo, è una certezza ciò”. Gli ossequi e la “fratellanza”, con i linguaggi tipici della mafia, in cui vige il “rispetto delle regole”. E poi la consapevolezza di appartenere a un mondo in cui “non c’è felicità”. Dai(leggi) scritti tra il 2003 e il 2006 da Matteoe ritrovati nel covo di Bernardoemerge il ‘profilo’ del boss catturato la scorsa settimana dopo oltre 30 anni di latitanza. Una decina di messaggi che Adnkronos ha rimesso in fila e che oltre ad aver contribuito alle indagini di questi anni, delineano la figura dello stragista di Castelvetrano., il pizzino a ...